Eπιμελητήριο: Νέος κύκλος εκπαιδευτικών ημερίδων – Ενδιαφέρον επιχειρηματιών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη Πωλήσεων και Κερδοφορίας για Μικρές Επιχειρήσεις» της νέας σειράς «Level Up Your Business» που υλοποιείται από το Κέντρο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Εισηγητής της ημερίδας ήταν ο κ. Γιάννης Ζησιμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Zisimatos Management, Σύμβουλος επιχειρήσεων και πιστοποιημένος εκπαιδευτής, ο οποίος κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών και στελεχών πωλήσεων που συμμετείχαν. Το έργο του πλαισίωσαν οι συνεργάτες του, κ.κ. Νίκος Κωστόπουλος, Financial Consultant, και Σταύρος Ζησιμάτος, Financial Analyst, προσφέροντας στο κοινό ολοκληρωμένη εικόνα των παραμέτρων που συμβάλουν στη βιώσιμη εξέλιξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικοί πυλώνες που καθορίζουν την ανάπτυξη μιας ΜμΕ: η δημιουργία πιο αποδοτικών πωλήσεων, η ενίσχυση της κερδοφορίας μέσα από στοχευμένες και μετρήσιμες ενέργειες και η διατήρηση σταθερής, υγιούς ρευστότητας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πως μπορούν να αναπτύσσουν νέους κύκλους πωλήσεων, να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα τη ρευστότητά τους. Μεθοδολογίες, παραδείγματα και εργαλεία παρουσιάστηκαν με τρόπο εφαρμόσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο στην καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Η ημερίδα πρόσφερε γνώση που μετατρέπεται σε άμεση δράση, παρέχοντας καθοδήγηση, ξεκάθαρα βήματα και πρακτικές τεχνικές που δίνουν ώθηση σε επιχειρήσεις που θέλουν να εξελιχθούν, να οργανωθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι η αρχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρηματιών για τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με στόχο βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Οι ημερομηνίες των επόμενων ημερίδων της σειράς “Level Up Your Business” θα ανακοινωθούν από το Επιμελητήριο Τρικάλων.