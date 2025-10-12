Eπεσαν οι υπογραφές για το Χιονοδρομικό Περτουλίου – Σε λειτουργία μετά από δύο χρόνια

Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την επαναλειτουργία, έπειτα από δύο χρόνια, του Χιονοδρομικού Κέντρου στο Περτούλι μετά τη συμφωνία για τους όρους χρήσης, μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Σήμερα Κυριακή υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση, στο Περτούλι, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας, το ΑΠΘ παραχωρεί για 25 χρόνια -με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης επιπλέον πέντε έτη- στον Δήμο Πύλης και στη Μονομετοχική, τη χρήση έκτασης συνολικού εμβαδού 57.447,06 τ.μ., εντός της οποίας αναπτύσσεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου, με σκοπό την εκτέλεση των έργων και τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου από την Μονομετοχική εταιρία.

Ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις ενέργειες που θα προσελκύσουν επενδύσεις για την πλήρη ανάπτυξη και ανάδειξη του Χιονοδρομικού Κέντρου και να μεριμνήσει για την επαρκή χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού, της επέκτασης και της λειτουργίας του κέντρου, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με ετήσια χρηματοδότηση ύψους 50.000 θα συνδράμει στην εύρυθμη λειτουργία του κέντρου.

