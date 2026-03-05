Eπαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή

Συνολικά 162 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έχουν επαναπατριστεί τις τελευταίες 2 ημέρες από τη Mέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει, από το Ομάν επαναπατρίστηκαν 93 Έλληνες πολίτες, με ειδική πτήση της Aegean, με επιμέλεια των πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

Άλλοι 42 Έλληνες από τη Βηθλεέμ μετέβησαν οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

Τέλος, αναφορά γίνεται στα 27 μέλη της ομάδας Κ-18 του Αρη, που μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» σημειώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ, υπενθυμίζοντας τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.