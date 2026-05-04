Eνημέρωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ξεκινώ Επιχειρηματικά” από το Επιμελητήριο Τρικάλων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις με έναρξη από την 01/1/2025 και όσους πτυχιούχους (πρώτο πτυχίο από 01/01/2016) επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 70.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπονται κατ’ αποκοπή ποσά για την 18μηνη λειτουργία νέας επιχείρησης αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης (13.000€ για επιχείρηση με έναν δικαιούχο/ωφελούμενο και 21.000€ για εταιρικό/πολυμετοχικό σχήμα) και επιπρόσθετα μοναδιαίο κόστος 15.000 € ανά Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το 100% του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Ενδεικτικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες (διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση και πιστοποίηση αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών εξόφλησης): Λειτουργικές δαπάνες, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Προμήθεια αναλωσίμων, Προμήθεια εξοπλισμού / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Αποσβέσεις παγίων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) και Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας.

Η περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής είναι από την Τετάρτη 06.05.2026 έως και την Τρίτη 30.06.2026 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ στην διεύθυνση https://app.opske.gr/).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση στην προγραμματισμένη ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το «Παράγουμε στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 05/05/2026 και ώρα 18:00 στο GALLERY ART HOTEL.

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος, Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr