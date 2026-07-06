Eκτροπή μηχανής έξω από το Περτούλι – Στη ΜΕΘ του ΓΝΤ νοσηλεύεται ο 27χρονος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, χθες αργά το απόγευμα, έξω από το Περτούλι.

Η μηχανή που οδηγούσε ένας 27χρονος, για άγνωστους λόγους, ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου.

trikalaenimerosi.gr