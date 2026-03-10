Eκπνέει η προθεσμία για 38 προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων – Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη 38 ατόμων, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων.

Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, YΕ Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στον Δήμο Τρικκαίων, Τρίκαλα, Ασκληπιού 18, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prokirixeis@trikalacity.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026.

Τάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr