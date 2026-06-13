Bρέθηκε σουγιάς στην κατοχή ανήλικης στα Τρίκαλα – Συνελήφθη και η μητέρα της

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ανήλικη, για μη έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, η ανήλικη δεν είχε προβεί, ως όφειλε, στην έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε ένας σουγιάς, ο οποίος κατασχέθηκε.

Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα της για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται και ο πατέρας της για το ίδιο αδίκημα.