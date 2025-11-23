Aσροπόταμος: Αγώνας δρόμου για να επανέλθει η πρόσβαση στα αποκομμένα χωριά

Αποκομμένα εξακολουθούν να βρίσκονται τα χωριά του Ασπροποτάμου μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Από χθες τα μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου Μετεώρων προσπαθούν να αποκαταστήσουν ζημιές και κυρίως να δώσουν πρόσβαση στα χωριά που έχουν αποκλειστεί μετά την πτώση της γέφυρας στα Τρία Ποτάμια και τους δρόμους που κατεστράφησαν σε πολλά σημεία η έκλεισαν από κατολισθήσεις.

Από σήμερα τα χωριά Χαλίκι, Ανθούσα, Κατάφυτο και Καλλιρόη έχουν πρόσβαση μέσω του Ανηλίου Μετσόβου καθώς απομακρύνθηκαν τα φερτά υλικά που είχαν κλείσει το δρόμο.

Επίσης, από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα παραπάνω χωριά, στη Μηλιά, στην Πολυθέα και στην Αγία Παρασκευή, όπου έχει υποστεί μεγάλες ζημιές σε υποδομές και δρόμους ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται και σπίτια που είναι κοντά στην κοίτη του Τζιουρτζιώτικου ρέματος.

Από νωρίς το πρωί συνεργεία της ΔΕΔΗΕ βρίσκονται στην περιοχή της Κρανιάς όπου υπάρχουν πολλές καταστροφές στο Δίκτυο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι χωρίς ρεύμα για τρίτη ημέρα και τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και δρόμους που έχουν ως αποτέλεσμα Κρανιά, Δολιανά και Στεφάνι να είναι αποκλεισμένα

Στην περιοχή υπάρχει ένα μηχάνημα όπου με την βοήθεια και των κατοίκων προσπαθεί να αποκαταστήσει ζημιές και να δώσει έστω και προσωρινή πρόσβαση στα παραπάνω χωριά από την πλευρά πλευρά της Καστανιάς καθώς είναι εντελώς αδύνατη η πρόσβαση προς στα Τρία Ποτάμια. Μάλιστα από χθες μηχάνημα της Περιφέρειας προσπαθεί να δώσει προσωρινή πρόσβαση για τα χωριά Μηλιά και Πολυθέα που παραμένουν αποκλεισμένα και προς την πλευρά του Περτουλίου καθώς ο Ασπροπόταμος κατέστρεψε μεγάλο κομμάτι του δρόμου λίγο πριν τη διασταύρωση για Αγία Παρασκευ

Τις εργασίες παρακολουθεί και ο αντιδήμαρχος Μετεώρων Γιάννης Γιαννούλας που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή του Ασπροποτάμου.

Οι κάτοικοι του Ασπροποτάμου κάνουν λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις, ίσως και χειρότερες, σε ορισμένες περιοχές, από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Συγχρόνως τονίζουν ότι μετά τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε ο Ντάνιελ στην περιοχή δεν έγιναν οι απαραίτητες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, η αν έγιναν ήταν πρόχειρες και παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του Ασπροπόταμου και των ρεμάτων της περιοχής από μια έντονη βροχόπτωση που κράτησε περίπου τρεις ώρες.

Οι κάτοικοι, κουρασμένοι αλλά αποφασισμένοι, περιμένουν για ακόμη μια φορά την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας.

Eυάγγελος Μητρούσιας (ertnews.gr)