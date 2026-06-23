Aπόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε επιχείρηση εστίασης στην περιοχή του Δήμου Πύλης

Νεαρή επαγγελματίας, ιδιοκτήτρια καταστήματος εστίασης στην περιοχή του Δήμου Πύλης, καταγγέλλει ότι δέχθηκε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία με χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπουν σε απόπειρα εξαπάτησης.

Όπως περιγράφει, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και ισχυρίστηκε ότι είναι δικαστής, αναφέροντας πως επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη εκδήλωση στο κατάστημά της σε προκαθορισμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, περίπου δέκα ημέρες πριν από την εκδήλωση θα καταβαλλόταν προκαταβολή για το τραπέζι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας ανέφερε ότι οι καλεσμένοι επιθυμούσαν να καταναλώσουν συγκεκριμένα και ιδιαίτερα ακριβά κρασιά από την Πάτρα.

Στη συνέχεια φέρεται να εξήγησε ότι τα κρασιά θα αγοραστούν άμεσα, ωστόσο προσωρινά το κόστος θα καλυφθεί από τους ίδιους και τα χρήματα θα επιστραφούν αργότερα.

Όπως ισχυρίστηκε, η Εισαγγελία θα διέθετε τα χρήματα στις 30 του μήνα και, μέχρι τότε, ζητήθηκε να αποσταλεί χρηματικό ποσό προκειμένου να πληρωθούν άμεσα τα κρασιά, με τη διαβεβαίωση ότι το ποσό θα επιστραφεί μαζί με την προκαταβολή που θα δινόταν πριν από την εκδήλωση.

Η επαγγελματίας αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις εξαπάτησης και δεν προχώρησε σε καμία οικονομική συναλλαγή.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η ίδια, ενημέρωσε την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ζητώντας καθοδήγηση και εκφράζοντας την πρόθεσή της να συμβάλει στην αποτροπή πιθανής εξαπάτησης και άλλων πολιτών.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανταπόκριση που έλαβε περιορίστηκε στην αναγνώριση ότι εντόπισε εγκαίρως την πιθανή απάτη, χωρίς η ίδια να αισθανθεί ότι υπήρξε περαιτέρω καθοδήγηση ή ότι αξιοποιήθηκαν άμεσα οι πληροφορίες που παρείχε, γεγονός που – κατά την άποψή της – δημιουργεί ανησυχία για το ενδεχόμενο παρόμοιες πρακτικές να επαναληφθούν εις βάρος άλλων επαγγελματιών.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής από όλους τους επαγγελματίες απέναντι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που περιλαμβάνουν αιτήματα άμεσης καταβολής χρημάτων, προπληρωμών ή αγορών για λογαριασμό τρίτων.

Η αποτελεσματικότερη προστασία παραμένει η επιβεβαίωση των στοιχείων και η αποφυγή οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής χωρίς επίσημη και διασταυρωμένη ενημέρωση.