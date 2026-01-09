Aποχωρούν οι αγρότες από το Μουργκάνι – Ανοίγει ο δρόμος

Το μεσημέρι της Παρασκευής ανοίγει ο δρόμος στο Μουργκάνι με την αποχώρηση των τρακτέρ.

Οι αγρότες του μπλόκου στον Λόγγο επιστρέφουν στη θέση τους, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται για όλα τα οχήματα και κυρίως για τα φορτηγά που παρέμειναν αποκλεισμένα από χθες.

Οι αγρότες θα παρατάξουν εκ νέου τα μηχανήματα τους στον Ε65, στις άκρες του δρόμου στα διόδια Λόγγου, συνεχίζοντας τον αγώνα τους σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μπλόκα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αύριο Σάββατο θα συμμετάσχουν στη συνέλευση στη Νίκαια, με βασικό θέμα την προγραμματισμένη συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

