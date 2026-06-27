Aνοιξε τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο στον Αη Γιώργη – Παραχωρείται προς χρήση από την 1η Ιουλίου (φωτο)

Τα Τρίκαλα είναι μια από τις ελάχιστες πόλεις στη χώρα – και δη τόσο μακριά από τη θάλασσα – που διαθέτει πλέον δεύτερο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Το επεσήμανε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στη διάρκεια των εγκαινίων της δεύτερης αυτής αθλητικής κολυμβητικής υποδομής. Και ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 ο χώρος παραχωρείται προς χρήση στους πολίτες, που, εξάλλου, κατέκλυσαν το πάρκο του Αη Γιώργη, όπου φιλοξενείται το Κολυμβητήριο.

Νίκος Σακκάς: Προσφορά στον πολίτη και στη νεολαία

Το πρωί του Σαββάτου 27 Ιουνίου 2026 το Δημοτικό Κολυμβητήριο άνοιξε επισήμως τις πόρτες του. Την τελετή αγιασμού τέλεσε ο Μητροπολίτης Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, αποδίδοντας ευχές και την κύρια ομιλία απηύθυνε Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Στάθηκε σε 4 σημεία:

– οι ανάγκες του νομού και της πόλης αυξάνονται ως προς την κολύμβηση και τις υποδομές της (ΤΕΦΑΑ, ΣΜΥ, σύλλογοι, πολίτες)

– η πόλη εκσυγχρονίζεται σε πολλούς τομείς (ψηφιακές δράσεις, κοινωνική μέριμνα, υποδομές πολιτισμός). Ο αθλητικός τομέας χρειάζεται στήριξη και στον κολυμβητικό τομέα

– δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την ευεξία, με μικρό τίμημα

– η κοινωνία και η νεολαία υποδέχονται ένα μεγάλο και χρήσιμο αθλητικό έργο.

Ο κ. Σακκάς τόνισε:

«Στόχος μας δεν ήταν απλώς να δημιουργήσουμε έναν ακόμη αθλητικό χώρο.

Στόχος μας ήταν και παραμένει

– η προσφορά στον πολίτη,

– η συνεισφορά στη νεολαία,

– η έμφαση στην υγεία

– η στήριξη στην άθληση».

Ευχαρίστησε, δε, δημοσίως, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, που ξεκίνησε το έργο ως Δήμαρχος Τρικκαίων, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών και προσφοράς στους πολίτες.

Σημείωσε ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, η χρήση δόθηκε στη δημοτική εταιρεία «Αστική Ανάπτυξη», που συνέβαλε στην ολοκλήρωσή του (έχει ήδη τη χρήση των πάρκων, όπως του Αη Γιώργη, της Σωτήρας, το skate park κ.α.).

Και υπενθύμισε ότι «ο Δήμος παρεμβαίνει, δίνει λύσεις, δημιουργεί με βάση το μέλλον. Χρειάστηκε να κάνουμε λίγη παραπάνω υπομονή – και σας ευχαριστώ για αυτό – αλλά αντιμετωπίσαμε όλα τα θέματα που ανέκυψαν».

Όπως τόνισε, «το δεύτερο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων ανήκει στους τρικαλινούς και στις τρικαλινές. Είναι ένα έργο

που δίνει βαρύτητα στην άθληση,

που εκσυγχρονίζει την πόλη

που δημιουργεί νέα δεδομένα για αναψυχή και άθληση

που αναδεικνύει τον σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων για τον πολίτη.

Αυτό ήταν το χρέος μας,

αυτό κάναμε,

αυτό παραδίδουμε»

Επίσης, ευχαρίστησε τους Κωνσταντίνο και Μαρίνο Παπανδρέου ιδιοκτήτες της εταιρείας maconstruction και το προσωπικό της, «για τη συνεργασία και την ολοκλήρωση του έργου», καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, «που έδινε λύσεις για να υλοποιηθεί το έργο».

Τέλος, ο Δήμαρχος Τρικκαίων ευχαρίστησε όλους τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές που παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της νέας υποδομής.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Κόσμημα για τον αθλητισμό

Ο κ. Παπαστεργίου εστίασε σε τρία σημεία για το κόσμημα για τον αθλητισμό, όπως χαρακτήρισε το νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Το πρώτο, ότι ήταν αυτονόητο έργο, για να καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης και του νομού.

Το δεύτερο, ότι η ανακατασκευή της προϋπάρχουσας πισίνας ήταν πιο δύσκολη υπόθεση, χρειαζόταν περισσότερα χρήματα και υπήρχαν σοβαρά προβλήματα.

Το τρίτο, οι ευχαριστίες:

– στους Υπουργούς Αθλητισμού, από τον πρώτο, τον Γιώργο Βασιλειάδη, που επί ημερών του ξεκίνησε το έργο, μέχρι τον νυν, τον Γιώργο Βρούτση, καθώς «όλοι τους βοήθησαν για το έργο»

– στον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, που «έβαλε πλάτη» για να προχωρήσει το έργο

– στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, καθώς οι μηχανικοί φέρουν την ευθύνη

– στους κατασκευαστές, που έδωσαν λύσεις

– στον πρόεδρο της δημοτικής εταιρίας «Αστική Ανάπτυξη» που επιτάχυνε διαδικασίες για το έργο

– κάθε πολίτη που στάθηκε δίπλα στο έργο

– κάθε έναν τρικαλινό που αγκαλιάζει αυτό το κόσμημα για τον αθλητισμό.

Καλλιτεχνικό – αθλητικό πρόγραμμα

Η είσοδος των πολιτών και των εκπροσώπων των αρχών στο νέο, εντυπωσιακό Κολυμβητήριο, συνοδεύτηκε από καλλιτεχνικό και αθλητικό πρόγραμμα.

Αρχικώς, αθλήτριες του αγωνιστικού τμήματος συγχρονισμένης κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Βόλου, προχώρησαν σε επίδειξη πτυχών ενός όμορφου αθλήματος. Υπεύθυνες του τμήματος είναι οι κ. Δήμητρα Ζαντερίου και Κωνσταντίνα Γρηγορίου.

Ακολούθησε εναέρια καλλιτεχνική παράσταση από την ομάδα Aerial Dance της Σχολής Χορού Μαρίας Βασιλοπούλου, με τις Αντρεάννα Αθανασίου – Ντουμετρίου και Ισιδώρα Κοσβύρα.

Ολες οι αθλήτριες απέσπασαν δυνατά και αβίαστα χειροκροτήματα από το ενθουσιασμένο από τον χώρο κοινό.

Παρουσίες

Στην τελετή παραβρέθηκαν ως εκπρόσωποι Αρχών, οι βουλευτές Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, Θανάσης Λιούτας, Μαρίνα Κοντοτόλη (οκ. Σκρέκας απουσιάζει στο εξωτερικό), ο εντεταλμένος σύμβουλος Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας Θανάσης Ξάφος, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων Γιώργος Παναγιώτου, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Ελένη Πούλιου, Μιχάλης Λάππας, Παναγιώτη Ντιντής, Τάκης Παζαΐτης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο πρόεδρος της «Αστική Ανάπτυξη» ΑΕ Γιώργος Ζιώγας, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης Εφη Λεβέντη και Βασίλης Κρανιάς αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρίνα Καραμέτου, Ακης Αναστασίου, Κώστας Αργυρίου, Χρήστος Ζαραμπούκας, Θωμάς Μερτσιώτης, Παντελής Λιούλιος, Αντώνης Τζερεμές, Αποστόλης Παππάς, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης και ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Λάππας, ο διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής Τρικάλων κ. Αθανάσιος Καππάς, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων αντιπύραρχος κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου, η πρόεδρος του ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ασκληπιός» κ. Μαρία Αθανασίου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Νίκος Γουγουλάκης, ο γενικός γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος, το μέλος της ίδιας Επιτροπής κ. Τζίνα Μπέη, το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου κ. Στέφανος Βαΐόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Τρικκαίων Μιχάλης Ταμήλος, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και Σύμβουλος Διοίκησης της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ, κ. Μιχάλης Σαράντης.

Επίσης, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ.Θ εοδώρα Σαργιώτη και στελέχη της Δ/νσης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού,. Αθλητισμού κ. Στέφανος Νταλάσης και η προϊσταμένη του τμήματος Αθλητισμού κ. Βάνα Αντωνιάδου, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρης Χελδιώνης, μέλη συλλόγων και φορέων, τρικαλινές οικογένειες και πολίτες.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η κ. Μαρίνα Μπαλτά, ενώ προσφέρθηκε λιτός μπουφές.

Από το γραφείο Τύπου