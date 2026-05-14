“Aνοίγουν” 27 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Τρικάλων – Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις από το ΥΠΕΣ

Η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη υπέγραψε απόφαση για την έγκριση 115 νέων προσλήψεων σε 12 δήμους της χώρας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί συνέχεια του ευρύτερου σχεδιασμού του υπουργείου Εσωτερικών, μετά και την πρόσφατη έγκριση για 2.006 προσλήψεις στους Δήμους.

Συμβάσεις διάρκειας έως 8 μήνες

Σύμφωνα με την απόφαση, οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό που θα απασχοληθεί με συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μήνες.

Οι θέσεις θα καλύψουν ανάγκες σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενώ για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει οι δημοτικές επιχειρήσεις και οι φορείς των Δήμων να εκδώσουν τις σχετικές προκηρύξεις.

Στην απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός δεν περιλαμβάνονται οι ειδικότητες που θα ζητηθούν.

Αναφέρονται μόνο:

οι φορείς που θα προχωρήσουν στις προσλήψεις,

καθώς και ο αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν για κάθε Δήμο.

Οι αναλυτικές ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αναμένεται να γίνουν γνωστά μέσα από τις επίσημες προκηρύξεις που θα εκδώσουν οι αρμόδιοι φορείς.

Οι περιοχές όπου θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι 115 θέσεις κατανέμονται στους εξής Δήμους και φορείς:

Δήμος Μυκόνου (Κυκλάδες) – ΔΕΥΑ – 16 θέσεις

– ΔΕΥΑ – Δήμος Αλμυρού (Μαγνησία) – ΔΕΥΑ – 7 θέσεις

– ΔΕΥΑ – Δήμος Τρικκαίων (Τρίκαλα) – ΔΕΥΑ Τρικάλων – 27 θέσεις

– – Δήμος Ηρακλείου (Ηράκλειο) – ΔΕΥΑ – 15 θέσεις

– ΔΕΥΑ – Δήμος Αγίου Νικολάου (Λασίθι) – ΔΕΥΑ – 12 θέσεις

– ΔΕΥΑ – Δήμος Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη) – ΔΕΥΑ – 4 θέσεις

– ΔΕΥΑ – Δήμος Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη) – ΔΕΥΑ – 1 θέση

– ΔΕΥΑ – Δήμος Αλμωπίας (Πέλλα) – ΔΕΥΑ – 8 θέσεις

– ΔΕΥΑ – Δήμος Πέλλας (Πέλλα) – ΔΕΥΑ – 5 θέσεις

– ΔΕΥΑ – Δήμος Κομοτηνής (Ροδόπη) – ΔΕΥΑ Κομοτηνής – 9 θέσεις

– ΔΕΥΑ Κομοτηνής – Δήμος Σιντικής (Σέρρες) – ΔΕΥΑ Σιντικής – 3 θέσεις

– ΔΕΥΑ Σιντικής – Δήμος Τριφυλίας (Μεσσηνία) – ΔΕΥΑ Τριφυλίας – 8 θέσεις

