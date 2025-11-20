Aνοίγεις τις πύλες του ο Μύλος των Ξωτικών – Στις 30 Νοεμβρίου η τελετή έναρξης

O Μύλος των Ξωτικών ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι και φίλες των γιορτών με το μοναδικό χρώμα, θα επισκεφθούν τον «Πίτερ Παν στον Μύλο των Ξωτικών». Το φετινό θέμα συνδέει την παιδική δύναμη με τη χαρά των παιδιών – ανεξαρτήτως ηλικίας!

Με δωρεάν είσοδο όπως πάντα, δωρεάν δραστηριότητες, εκδηλώσεις, νέες κατασκευές, περισσότερο χώρο για διασκέδαση και ψυχαγωγία, θέατρο, μουσική, χορωδίες, γιορτές παράδοσης, ο Μύλος των Ξωτικών φιλοξενεί εμπειρίες για τα Χριστούγεννα και την αγάπη.

Οι 8 δωρεάν θεματικές δράσεις, οι 9 δραστηριότητες, οι σχεδόν 200 εκδηλώσεις, οι 41 ημέρες πραγματοποίησης εκδηλώσεων αποδεικνύουν ότι το πιο μεγάλο χαμόγελο για 47 ημέρες στολίζει την καρδιά κάθε επισκέπτη/τριας.

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, η μαγεία ξαναγεννιέται στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων.

Σημειώνεται ότι η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.