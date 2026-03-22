Aναφορά Μητσοτάκη στα Τρίκαλα για το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών

Τον Δήμο Τρικκαίων για τις πρωτιές του στην πολιτική που εφαρμόζει αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο σημείωμά του.

Και αναφέρει για την παρουσίαση του Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

“Για πρώτη φορά, το κράτος σταματά να κρύβεται πίσω από γενικότητες και συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί με συστηματικό τρόπο συγκρίσιμα δεδομένα για το σύνολο σχεδόν των δήμων της χώρας. Κάθε πολίτης -και σας προτρέπω να το κάνετε- μπορεί να μπει στο deiktesota.gov.gr, να συγκρίνει και να δει την αλήθεια για τον δήμο του: πόσο καθαρή είναι η πόλη; Πόσο γρήγορα γίνονται οι ψηφιακές εξυπηρετήσεις; Πώς πάει η κοινωνική πολιτική; Οι επιδόσεις δήμων όπως η Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, ο Βόλος, οι Αμπελόκηποι-Μενεμένη και το Περιστέρι δείχνουν ότι η πρόοδος είναι εφικτή όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και λογοδοσία. Βέβαια, αυτή είναι μόνο η αρχή.

Γιατί το πρώτο έτος ανέδειξε και πραγματικές δυσκολίες: στην καταγραφή της περιουσίας, στη χαρτογράφηση υποδομών, στην παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων. Όμως ακριβώς αυτή η αποτύπωση είναι η βάση για να γίνουμε καλύτεροι. Με την αξιοποίηση σύγχρονων υποδομών δεδομένων και τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, οικοδομούμε ένα νέο πρότυπο διοίκησης: ένα κράτος που μετρά για να βελτιώνεται και που συγκρίνει για να προοδεύει.”

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων κατέγραψε πανελλήνια πρωτιά στους Μεγάλους Ηπειρωτικούς Δήμους και Δήμους Πρωτευουσών Νομών και καταγραφηκε δεύτερος πανελλαδικά (ανάμεσα σε 332 Δήμους) για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του, βάσει των επίσημων στοιχείων της πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών.

