Aνατροπή αυτοκινήτου στην οδό Πύλης – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Τρίκαλα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός, στην οδό Πύλης με κατεύθυνση προς τα Τρίκαλα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη στο ύψος του σούπερ μάρκετ Lidl.

Tο όχημα ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στη μέση του οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία οδηγού στο Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση γερανού για την απομάκρυνση του οχήματος από τον δρόμο.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία Τρικάλων.

