Aνανεωμένη η φετινή ιστοσελίδα του Μύλου των Ξωτικών

Με νεά εμφάνιση, με ανανέωση και με την ίδια έμφαση στη μεγάλη γιορτή της αγάπης, η ιστοσελίδα του Μύλου των Ξωτικών μας εισάγει στη 14η διοργάνωση με τη δωρεάν είσοδο.

Ο φετινός ήρωας, ο Πίτερ Παν, συναντά τα Ξωτικά και τον Αη Βασίλη μαζί με τα αγόρια από τη Χώρα του Ποτέ, και όλοι μαζί μας καλούν σε ένα όμορφο ταξίδι.

Τις οδηγίες για αυτό, τις βρίσκουμε στην ιστοσελίδα www.milosxotikon.gr :

Το σπίτι του Άη Βασίλη, Το δεντρόσπιτο της Τίνκερμπελ, Η κουζίνα της κυρά Βασίλενας, το Ταχυδρομείο των Ξωτικών, το Εργαστήρι Μανιταριών, Το ξυλουργείο των Ξωτικών, οι Ημέρες Παραμυθιού και άλλες δωρεάν δράσεις, μαζί με το Fun Park, το παγοδρόμιο, το Εργοστάσιο Σοκολάτας, τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, το Candy Castle, το Χριστουγεννιάτικο Street Food, την Ιταλική Γειτονιά και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, μας περιμένουν!

Στην ιστοσελίδα θα βρούμε χρήσιμες πληροφορίες για τα Τρίκαλα, τη διαμονή, το φαγητό και δραστηριότητες, ενώ προστίθενται και τα στοιχεία για τις εκδηλώσεις που και τις 47 ημέρες της διοργάνωσης, θα διατρέχουν τη σκηνή του Μύλου.

Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ανοίγουν οι πύλες του Μύλου των Ξωτικών, από την ιστοσελίδα παίρνουμε την πρώτη γεύση για το πιο όμορφο παραμύθι στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων!

“Εκεί όπου ο χρόνος σταματά και η φαντασία ξυπνά, φέτος τα όνειρα αποκτούν φτερά. Ο Πίτερ Παν πετά πάνω απ’ τα φώτα των Χριστουγέννων, παρέα με την Τίνκερμπελ, τη Γουέντι και τα παιδιά της Χώρας του Ποτέ. Ανάμεσά τους, ο Άγιος Βασίλης,με το βλέμμα του να λάμπει,περιμένει τις ευχές των παιδιών και σκορπίζει στολίδια χαράς και αγάπης σε κάθε γωνιά του Μύλου”.

Από το γραφείο Τύπου