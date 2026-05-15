Aνήλικος και 18χρονος διακινούσαν κάνναβη στα Τρίκαλα – Τέσσερις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Ενας 18χρονος και ένας ανήλικος εντοπίστηκαν από την Αστυνομία να διακινούν ποσότητες κάνναβης στα Τρίκαλα. Συνελήφθησαν επίσης άλλα δύο άτομα που προμηθεύονταν τα ναρκωτικά όπως επίσης και ο πατέρας του ανήλικου.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθησαν, σήμερα (15-05-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 4 ημεδαποί (εκ των οποίων ο ένας ανήλικος και οι άλλοι 18, 31 & 32 ετών), για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον ανήλικο και τον 18χρονο, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και κατελήφθησαν να προμηθεύουν, έναντι χρηματικής αμοιβής, τον 31χρονο και τον 32χρονο, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 3 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του ανηλίκου, καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 146,9 γραμμαρίων,

• 1 ζυγαριά ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των -105- ευρώ &

• 1 κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.”