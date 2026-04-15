Aνήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης – Χειροπέδες σε δύο άτομα

Αναλυτικά:

“Συνελήφθησαν, χθες (14-04-2026) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, δύο ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Ειδικότερα, ανήλικη μεταφέρθηκε, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως προέκυψε, η ανήλικη κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ εντός οικίας, ενώ οι ανωτέρω ημεδαποί, έχοντας την προσωρινή επιμέλεια αυτής, συνελήφθησαν για το αδίκημα της έκθεσης”.