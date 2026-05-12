Aμερικανοί και Κινέζοι επισκέπτες στο Μουσείο Τσιτσάνη – Συνύπαρξη πολιτισμών

Πολιτισμοί που συναντώνται στο Μουσείο Τσιτσάνη, μουσική και νότες που συγκινούν. Αμερικανοκινέζοι πολίτες επισκέφθηκαν την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 το Μουσείο Τσιτσάνη και είδαν από κοντά τον πλούτο της μουσικής του μεγάλου τρικαλινού δημιουργού.

Τους υποδέχθηκαν, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη και ο διευθυντής του Μουσείου, κ. Στέλιος Καραγιώργος. Η κ. Λεβέντη εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων και των τρικαλινών, τόνισε τον ρόλο της μουσικής του Τσιτσάνη για τη χώρα μας και ο κ. Καραγιώργος έδωσε έμφαση στον ρόλο και τη σπουδαιότητα του Μουσείου.

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του από τον κ. Καραγιώργο και ένα μικρής διάρκειας μουσικό πρόγραμμα – εισαγωγή σε επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη, ενθουσιάζοντας τους επισκέπτες. Την ορχήστρα αποτελούσαν οι Μπάμπης Αργυρίου, Αχιλλέας Τσιακμάκης, Σωτήρης Ντάκος.

Από το γραφείο Τύπου