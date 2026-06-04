Aδερφοκτονία στα Τρίκαλα: Εξετάζεται αν το έγκλημα ήταν προμελετημένο – Είχαν παλαιές οικονομικές διαφορές

«Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου… Βγαίνω έξω και τον βλέπω κάτω, μέσα στα αίματα», ανέφερε γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας στα Τρίκαλα, όπου το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα, αυτή ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ προσπάθησε να διαπιστώσει αν το θύμα είχε σφυγμό. Όπως περιέγραψε, ο ηλικιωμένος ήταν ήδη χωρίς αναπνοή και χωρίς σημάδια ζωής. Η ίδια σημείωσε πως απευθύνθηκε και στον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος φαινόταν «απαθής» και σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς να αντιδρά ουσιαστικά μετά το περιστατικό.

Εκδοχή προμελετημένης πράξης εξετάζουν οι Αρχές

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Δημήτρης Σαμαρτζής, ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προμελετημένης ενέργειας, κάνοντας λόγο για μακροχρόνιες οικογενειακές διαφορές που είχαν οδηγήσει σε πλήρη ρήξη. Παράλληλα, τόνισε ότι ερευνάται πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ο 86χρονος κατείχε όπλο που επρόκειτο να παραδώσει το επόμενο διάστημα -στοιχείο που, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τα αίτια και το χρονικό της αδελφοκτονίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Παλαιές οικονομικές διαφορές και ρήξη σχέσεων

Άλλη γειτόνισσα ανέφερε ότι η οικογένεια είχε στο παρελθόν κοινή επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία διαλύθηκε έπειτα από οικονομικές διαφορές και δικαστικές διενέξεις.

Όπως είπε, τα δύο αδέλφια φέρεται να είχαν διακόψει κάθε σχέση εδώ και χρόνια, ενώ στην περιοχή επικρατούσε η εικόνα μιας ήρεμης και «δεμένης» οικογένειας, χωρίς ενδείξεις πρόσφατων εντάσεων.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας, είπε πως η κλήση έγινε «το μεσημέρι 13:40» και αφορούσε «πυροβολισμό στην πόλη των Τρικάλων». Σύμφωνα με τον κ. Γούλα, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε τρία λεπτά και οι διασώστες «αντίκρισαν έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του». Στη συνέχεια παρελήφθη, παρουσία της ΕΛΑΣ, και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Τρικάλων.

Σημειώνεται πως ο ίδιος ο ηλικιωμένος δράστης κάλεσε το 100 και είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε.

protothema.gr