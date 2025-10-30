822 πυρκαγιές στη Θεσσαλία τη φετινή αντιπυρική περίοδο – 163 στον Δήμο Κιλελέρ

Τα αποτελέσματα της αντιπυρικής περιόδου του 2025 παρουσίασε στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι συνολικές καμένες εκτάσεις στη χώρα το 2025 εκτιμώνται σε περίπου 477.000 στρέμματα, έναντι ιστορικού μέσου όρου 503.000 στρεμμάτων για την περίοδο 2006–2024, δηλαδή μείωση περίπου 5%.

Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, δέκα Δήμοι συγκεντρώνουν περίπου 22% του συνολικού αριθμού πυρκαγιών της χώρας, κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το κυρίαρχο είδος πυρκαγιάς στους εν λόγω Δήμους είναι αγροτικό ή χορτολιβαδικό, με χαρακτηριστικά μικρής έκτασης αλλά υψηλή συχνότητα επανεμφάνισης.

Ο Δήμος Κιλελέρ κρατά τα πρωτεία σε συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, σε όλη την επικράτεια, καθώς τη φετινή αντιπυρική περίοδο εκδηλώθηκαν συνολικά 163 πυρκαγιές.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικά σημειώθηκαν 822 πυρκαγιές (αγροτικές – χορτολιβαδικές), κατέχοντας τη δεύτερη θέση πίσω από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (907).

Τ.Π. kosmoslarissa.gr