5η ΥΠΕ: 22 προσλήψεις γιατρών – Μέχρι 22 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Μέχρι την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 παρατείνονται οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Υγείας για την πλήρωση 196 θέσεων (22 στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) , ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, για την στελέχωση των νοσοκομείων και του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ).

Πρόκειται για την πρώτη προκήρυξη που εκδίδεται μετά τη θεσμοθέτηση και έναρξη λειτουργίας του ΕΔΥΨΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και 53 μόνιμες θέσεις ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, γεγονός που σηματοδοτεί ουσιαστική ενίσχυση του σχετικού τομέα του ΕΣΥ.

Οι 196 θέσεις κατανέμονται στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

1η ΥΠΕ Αττικής – 6 θέσεις

2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου – 19 θέσεις

3η ΥΠΕ Μακεδονίας – 34 θέσεις

4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης – 45 θέσεις

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας – 22 θέσεις

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας – 51 θέσεις

7η ΥΠΕ Κρήτης – 19 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας: esydoctors.moh.gov.gr.

