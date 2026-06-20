5η ΥΠΕ: Με επιτυχία η εγκατάσταση 58 σταθμών Τηλεϊατρικής σε δομές της Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)»που χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.», η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στους Εποπτευομένους της Φορείς Υγείας και των αντίστοιχων εκπαιδεύσεων του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, βάσει των υποδείξεων του συντονιστικού οργάνου του Υπουργείου Υγείας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ και αναμένεται η οριστική παραλαβή του έργου στο άμεσο προσεχές διάστημα.

Πρόκειται για ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην ενίσχυση της διασύνδεσης των Υγειονομικών δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με αυτών της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου διαμορφώθηκαν καταλλήλως οι κτηριακές δομές για τη στέγαση των Σταθμών Τηλεϊατρικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, δικτυακής αναβάθμισης και θέσης σε λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού τηλεϊατρικής.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις 58 Σταθμών Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων) στις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και 6 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ), οι 2 εκ των οποίων είναι τροχήλατοι, σε Νοσοκομειακές Δομές της 5ης ΥΠΕ (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας).

Επίσης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΕΚ) και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) του ΕΔΙΤ για την 5η ΥΠΕ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες δοκιμές λειτουργικότητας, διασύνδεσης και ασφάλειας βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου.

Οι Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού–Ασθενούς (ΣΤΙΑ) και οι Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) αποτελούν τους βασικούς κόμβους του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες εξ αποστάσεως ιατρικής συνεργασίας και υποστήριξης.

Μέσω συστημάτων υψηλής ευκρίνειας και πιστοποιημένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθίσταται δυνατή η επικοινωνία και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ασθενούς, επαγγελματία υγείας ΠΦΥ και εξειδικευμένου ιατρού συμβούλου,ο οποίος συμμετέχει εξ αποστάσεως από νοσοκομείο.

Οι μετρήσεις και τα δεδομένα που συλλέγονται από τον πιστοποιημένοιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εξέτασης μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στον εξειδικευμένο ιατρό σύμβουλο. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατή η παροχή έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και εξειδικευμένης υποστήριξης χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του ασθενούς.

Τη Δευτέρα 25/5/26 παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες και η λειτουργικότητα του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής στην 5η ΥΠΕ. Πραγματοποιήθηκε τηλεϊατρική εκτίμηση στο Κέντρο Υγείας Πύλης με ζωντανή σύνδεση με τα Τακτικά Ιατρεία της Δερματολογικής και της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημητρίου Παπαστεργίου και του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη.

Η επιχειρησιακή αξιολόγηση του ΕΔΙΤ και τα πρώτα ευρήματα,τα οποία προέκυψαν από την παρουσίαση και επίδειξη των δυνατοτήτων του, κατέδειξαν ότι η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δύναται να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόσβαση των πολιτών σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής ενισχύει τη διασύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών μονάδων, βελτιστοποιεί τη διαχείριση των περιστατικών και συμβάλλει στην παροχή ταχύτερων, αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, ιδίως προς τους κατοίκους απομακρυσμένων, νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών.Η συμβολή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή αρμοδιότητας της 5ηςΥΠΕ, η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Η αναμενόμενη παραγωγική λειτουργία του ΕΔΙΤ σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, συντελώντας στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής.