Προχωρούν οι νέες γωτρήσεις της ΔΕΥΑΤ – Επίσκεψη του δημάρχου στο εργοτάξιο

Τη δεύτερη κατά σειρά γεώτρηση σε χωριό του Δήμου Τρικκαίων διανοίγει η ΔΕΥΑΤ και ο Δήμαρχος Τρικκαίων επισκέφθηκε το εργοτάξιο. Μαζί με τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης Χρήστο Μπλουγούρα, ο κ. Σακκάς επισκέφθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 το Γλίνος, όπου ο γεωλόγος που ανέλαβε το έργο (Θαν. Τσιρέκας) διανοίγει τη γεώτρηση.

Εκεί ο κ. Σακκάς ενημερώθηκε για τη σημαντική προσπάθεια της ΔΕΥΑΤ να επιλύσει προβλήματα στην υδροδότηση από την παλαιότητα του δικτύου και τα όσα ζητήματα δημιουργήθηκαν μετά τις πλημμύρες, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα σε δίκτυο και υδατόπυργους.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη βούληση και πρακτική του Δήμου Τρικκαίων και της ΔΕΥΑΤ για επίλυση ζητημάτων ως προς την ύδρευση, εκτός από το Γλίνος, ήδη ολοκληρώθηκε μία αντίστοιχη γεώτρηση στην Πατουλιά και έπονται άλλες δύο, σε Λόγγο και Ζηλευτή.

Τεχνικές λεπτομέρειες για το έργο παρείχε ο διευθυντής της ΔΕΥΑ κ. Χάρης Καλλιάκας και ο μηχανολόγος μηχανικός της επιχείρησης κ. Νίκος Κακλίδης. Για παράδειγμα, Η γεώτρηση προβλέπεται να φτάσει σε βάθος 180 μέτρων, να τοποθετηθούν τα απαραίτητα φίλτρα και συγκεκριμένης ποιότητας σωλήνες και, βεβαίως, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές.

Το έργο είχε προϋπολογισμό στα 186.000 € (με ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από τον

Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας ΙΙ» του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών.

