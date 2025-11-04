Τρίκαλα: Υπερβάσεις στην αέρια ρύπανση – Αυξημένη καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι από το δίκτυο σταθμών μέτρησης της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καταγράφονται υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 και PM10 σε διάφορες περιοχές των Π.Ε Τρικάλων, Λάρισας και Καρδίτσας κατά τις δύο τελευταίες ημέρες.

Οι συγκεντρώσεις παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στις επόμενες ημέρες, αν διατηρηθούν οι υφιστάμενες μετεωρολογικές συνθήκες. Στην αύξηση των συγκεντρώσεων των σωματιδίων συμβάλλει η εκτεταμένη καύση υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών, πρακτική η οποία δεν κρίνεται επωφελής για το περιβάλλον και την αειφορία στη γεωργία.

Η σωματιδιακή ρύπανση μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτή και οι ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν σοβαρότερες επιπτώσεις.

Στις ευαίσθητες ομάδες ανήκουν άτομα με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, ηλικία άνω των 65 ετών, σακχαρώδη διαβήτη, παιδιά και έγκυες. Κατά τη διάρκεια επεισοδίων υψηλής σωματιδιακής ρύπανσης, τα άτομα αυτά θα πρέπει να εξαντλούν τις δυνατότητες μείωσης της έκθεσης τους σε σωματίδια χρησιμοποιώντας μάσκα, μειώνοντας τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς και την έντονη σωματική άσκηση σε ανοιχτό χώρο.

Για τους παραπάνω λόγους, καλούνται οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να παρακολουθούν τακτικά τον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (http://airthess.thessaly.gov.gr/) και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Από τα μετεωρολογικά δεδομένα προκύπτει ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξει ευνοϊκή μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα ενημερώνει καθημερινά για την εξέλιξη της κατάστασης, με γνώμονα την προστασία και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών.