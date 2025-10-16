Καλαμπάκα: Πυροβόλησε τον αδερφό του – Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών

Η υπόθεση ενός αιματηρού επεισοδίου μεταξύ δύο αδερφών σε περιοχή της Καλαμπάκας το καλοκαίρι του 2023 αναβίωσε χθες στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.

Τα δύο αδέλφια είχαν διαπληκτιστεί λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο το 2023 και ο 62χρονος πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο τον 58χρονο αδελφό του στα πόδια. Χθες ο 62χρονος βρέθηκε κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ωστόσο το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης πως δεν υπήρξε ανθρωποκτόνος δόλος και το αδίκημα μετατράπηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη στο πλαίσιο του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η συνολική ποινή που του επιβλήθηκε μετά και την μετατροπή της κατηγορίας ήταν κάθειρξη 8 ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

K.K. (larissanet.gr)