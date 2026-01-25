2.500 αποφυλακίσεις κρατουμένων με δωρεάν το «βραχιολάκι» από το κράτος

Στη σταδιακή μαζική αποφυλάκιση 2.500 κρατουμένων με νέα «βραχιολάκια» ευρείας χρήσης θα προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες η Κατεχάκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα. Η κίνηση αυτή γίνεται σε μία προσπάθεια αποσυμφόρησης των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, καθώς υπάρχει υπερπληθυσμός φυλακισμένων της τάξης του 25%. Ανάμεσα σε αυτούς που θα βγουν από τις φυλακές με σύστημα επιτήρησης θα είναι πολλοί υπόδικοι, αλλά και δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Το πιλοτικό σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 10-20 αποφυλακισθέντων που υπήρχε τα τελευταία χρόνια – με τουλάχιστον τρεις παραβιάσεις – ουσιαστικά καταργείται. Στη θέση του θα υπάρξει νέο σύστημα, κόστους 7.000.000 ευρώ, για χρονική διάρκεια δύο ετών.

Δωρεάν Στην πρώτη φάση λειτουργίας του, το νέο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής των κινήσεων 500-700 ατόμων μέσω των πομπών που θα φέρουν στο σώμα τους. Τα «βραχιολάκια» δεν θα πληρώνονται πλέον από τους κρατουμένους, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά τα σχετικά έξοδα θα καλύπτονται από το κράτος. Για τους επιτελείς της Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, κύριο ζητούμενο είναι αυτές οι μαζικές αποφυλακίσεις κρατουμένων με ηλεκτρονική επιτήρηση να μην προκαλέσουν προβλήματα στη δημόσια ασφάλεια με έναν νέο κύκλο βίαιων επιθέσεων ή με παραβιάσεις του ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης. Ταυτόχρονα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα κατασκευής 10 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων (Χαλκίδα, Αγχίαλος, Κέρκυρα, Φιλιάτες, Βόιο Κοζάνης και αλλού), κόστους 268 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώνεται επίσης η θωράκιση των φυλακών με νέα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης και αδρανοποιητές κινητών τηλεφώνων. Ομως προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σε ένα-δύο σωφρονιστικά καταστήματα όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί παρόμοια συστήματα περιορισμού επικοινωνιών με παράνομα κινητά διαπιστώθηκε και πάλι η οργάνωση ένοπλων επιθέσεων.

Νέα καταστήματα Η ανησυχία για την κατάσταση σε ορισμένα σωφρονιστικά καταστήματα εντάθηκε μετά τη δολοφονία 49χρονου αλβανού ποινικού στη Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Η δολοφονία έγινε παρότι υπήρχε προειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές ότι ήταν στόχος «συμβολαίου θανάτου». Επιπλέον ερευνήθηκαν καταγγελίες, και από το εξωτερικό, για κατοχή όπλων από αλλοδαπούς κρατουμένους στην ίδια φυλακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, υπό τον κ. Αρίστο Περρή, αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές κρατούνται 13.535 άτομα. Η χωρητικότητά τους όμως είναι μόνο για 10.763 άτομα. Ορισμένες φυλακές έχουν σχετικά χαμηλή πληρότητα, όπως η Αγροτική Τίρυνθας (67,5%), ενώ κάποιες άλλες (κλειστές) έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά πληρότητας, όπως οι Κομοτηνής (210,4%), Νέων Βόλου (246,2%) και Τρίπολης (228,3%). Σημειώνεται ότι την 1η Ιανουαρίου 2025 το σύνολο των κρατουμένων ήταν 11.484. Το 2015 η πληρότητα των ελληνικών φυλακών ήταν 119,34%, ενώ το 2019 107,24%. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό πληρότητας είναι: Ιταλία 118%, Γαλλία 123%, Κύπρος 132%.

Αύξηση φυλακίσεων Η αύξηση του πληθυσμού των κρατουμένων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση φυλακίσεων για αδικήματα διακίνησης λαθρομεταναστών, στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την προφυλάκιση εμπλεκομένων σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες (κυρίως υπότροποι), καθώς και στις νομοθετικές αλλαγές που δυσχεραίνουν τις υφ’ όρον απολύσεις κρατουμένων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Κατεχάκη, προτεραιότητα στις αποφυλακίσεις με «βραχιολάκι» θα έχουν οι υπόδικοι (όχι για ανθρωποκτονίες και άλλες βίαιες επιθέσεις), όσοι έχουν ποινές μέχρι δύο ετών, όσοι έχουν ζητήσει υπό όρους απολύσεις και εκείνοι που έχουν δικαίωμα άδειας για να παρακολουθούν μαθήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιφυλάξεις Για πολλούς από αυτούς υπήρχαν επιφυλάξεις των δικαστικών λειτουργών σχετικά με την αποφυλάκιση ή τις άδειές τους. Τώρα, όμως, εκτιμάται ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των κινήσεών τους θα οδηγεί και σε δικαστικές αποφάσεις για την αποφυλάκιση πολλών εξ αυτών. Ανάμεσα σε αυτούς που αναμένεται να τοποθετηθούν συσκευές καταγραφής κινήσεων είναι και ορισμένοι πρωταγωνιστές υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως και ανήλικοι κρατούμενοι. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, με τη συμμετοχή δύο πολυεθνικών εταιρειών στο θέμα της ιδιωτικής ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η λειτουργία τερματικού συστήματος με πλήρη πρόσβαση στο αρχείο συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και χρήσης των στοιχείων όλων των αποφυλακισθέντων με «βραχιολάκια». Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα ελεγχόμενης και προδιαγεγραμμένης κίνησης των φορέων αυτών των συσκευών και εκτός του σπιτιού τους. Την αρμοδιότητα της τήρησης Μητρώου Επιτηρουμένων θα έχει το Τμήμα Διαχείρισης Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Θεμάτων Μεταγωγών.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα)