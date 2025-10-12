18χρονος νεκρός σε τροχαίο το βράδυ της Κυριακής στα Τρίκαλα

Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή στην άσφαλτο το βράδυ της Κυριακής. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ρίζωμα – Ράξα, όταν ο 18χρονος Ν.Π. οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε χαντάκι. Το παιδί εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Τρικάλων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

