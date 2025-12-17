160 εκ. ευρώ στους αγρότες για να ανοίξουν οι δρόμοι

Aδιάθετους πόρους συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων στην καταβολή επιδοτήσεων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα δώσει σε σιτοπαραγωγούς, βαμβακοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, θα ληφθούν και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλώντας την αντιπολίτευση, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με τις θετικές ψήφους 156 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και τριών ανεξαρτήτων.

Μιλώντας στην Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης διευκρινισε ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και στους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι οι αδιάθετοι πόροι 160 εκατ. ευρώ στους οποίους αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχουν προκύψει και από τη μη καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης σε περίπου 129.000 αγρότες οι οποίοι βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο λόγω των αυξημένων ποσοστών ελέγχων που ζήτησε η Ε.Ε. εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία και δεν γνωρίζουμε ακόμα τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει. «Ο διαχωρισμός σε έντιμους και ανέντιμους θα πρέπει να γίνει με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων όσων πήραν παράνομα χρήματα», τονίζουν εκπρόσωποι των αγροτών, προσθέτοντας «ότι αλλιώς στοχοποιούνται όλοι όσοι δεν πληρώθηκαν».

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε επίσης ότι «σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ θα έχουμε όσο καλύτερες τιμές γίνεται για το ηλεκτρικό ρεύμα. Σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ θα βρούμε έναν ψηφιακό τρόπο για να επιστρέφεται ο ΕΦΚ την ώρα που μπαίνει πετρέλαιο, με τρόπο που εξασφαλίζει όμως τη διαφάνεια».

Νωρίτερα ο κ. Χατζηδάκης είχε επαναλάβει την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ (Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) έτσι ώστε να αποζημιώνονται κατά 100% οι ασφαλισμένες καλλιέργειες. Να σημειωθεί πάντως ότι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ έχει εξαγγελθεί πολλές φορές αλλά δεν έχει προχωρήσει. Ο προϋπολογισμός του οργανισμού είναι ελλειμματικός, οπότε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση απαιτεί τη γενναία κρατική χρηματοδότησή του.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου, Καθημερινή)