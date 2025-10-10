10 θέσεις εργασίας στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2026, συνολικά 10 ατόμων.

Οι προσλήψεις θα υλοιποιηθούν για τη στελέχωση των δομών φιλοξενίας βρεφών και νηπίων του Δήμου και ειδικότερα για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2025-2026».

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται και σε απόφοιτους λυκείου/γυμνασίου.

Οι θέσεις εργασίας

Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον Δήμο Τρικκαίων είναι οι εξής:

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών – 1 θέση

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 5 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 2 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 2 θέσεις

Υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

​​​​​​​Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

