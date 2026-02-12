1.700 δέντρα ανανέωσε με το κλάδεμα ο Δήμος Τρικκαίων

Με πάνω από 1.700 δέντρα να έχουν ήδη κλαδευτεί, ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει την υγεία των φυτών, ανανεώνοντας την εικόνα της πόλης και των χωριών. Η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιεί τις συγκεκριμένες εργασίες το τελευταίο τετράμηνο, στην κύρια, δηλαδή, περίοδο κλαδέματος.

Από τον Νοέμβριο 2025 μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχουν κλαδευτεί πάνω από 1700 δέντρα στα Τρίκαλα και τα χωριά. Ο αριθμός αυτός αφορά μόνο τα δέντρα και τους μεγάλους θάμνους που βρίσκονται σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια, για να διευκολύνεται η κίνηση και να ενισχύεται η ασφάλεια των πεζών.

Ο αριθμός δεν αφορά δέντρα που βρίσκονται σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους (ποταμούς, γήπεδα, κοινόχρηστους χώρους), καθώς διαμορφώνεται δεύτερο πρόγραμμα από τοι τμήμα Αστικού Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Το κλάδεμα των δέντρων σε αστικές περιοχές ωφελεί τα ίδια τα δέντρα, καθώς διατηρεί την υγεία τους, τονώνει την ανάπτυξή τους, τα ανανεώνει, ισορροπεί τη βλάστηση και τη ανθοφορία. Σε αισθητικό επίπεδο, διαμορφώνεται το σχήμα των φυτών και ομορφαίνει το αστικό τοπίο, ειδικά στην πόλη.

Όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής, «με τη διαδικασία αυτή φροντίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υγιεινή στα δέντρα, να ομορφαίνουμε τα πεζοδρόμια και τους πεζοδρόμους, ώστε να είναι πιο ασφαλή για όλους».

Από το γραφείο Τύπου