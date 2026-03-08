Ύψωμα 731: Μια ξεχωριστή εκδήλωση ιστορικής μνήμης και τιμής στα Τρίκαλα

Μια ξεχωριστή εκδήλωση ιστορικής μνήμης και τιμής πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για την 85η επέτειο της επικής μάχης στο Ύψωμα 731. Η εκδήλωση με τίτλο «…ένα βήμα πίσω είναι ο θάνατος» πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην αίθουσα «Καβράκος» του Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων.

Στο χαιρετισμό του , ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε μεταξύ άλλων: «Τον Μάρτιο του 1941, στο Ύψωμα 731, Έλληνες στρατιώτες στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε έναν αριθμητικά και υλικά υπέρτερο αντίπαλο, υπερασπιζόμενοι με αυταπάρνηση την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Η σημερινή Διάλεξη – Παράσταση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν. Παράλληλα, είναι μια πράξη μνήμης και συνέχειας».

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών, τη Θεατρική Ομάδα της Θεοδώρας Τσιντζή και το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ τόνισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης για τις νεότερες γενιές.

Η ιστορική παράσταση «..ενα βήμα πίσω είναι ο θάνατος» προσέφερε στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εμπειρία, ζωντανεύοντας τη θυσία των ηρώων του Υψώματος 731 και το πνεύμα της εποχής εκείνης. Μέσα από τη διάλεξη, αφήγηση των ιστορικών γεγονότων, προβολές οπτικού υλικού, τραγούδια εμπνευσμένα από το έπος του 1940 και θεατρικό δρώμενο, οι παρευρισκόμενοι μεταφέρθηκαν νοερά στον επικό αγώνα του Υψώματος 731.

Συμμετείχαν ο συγγραφέας και ερευνητής Ηλίας Κοτρίδης και η πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Σερρών Ισιδώρα Μάλαμα, μαθητές του μουσικού σχολείου Τρικάλων καθώς και η θεατρική ομάδα της Θεοδώρας Τζιντζή με την πολύτιμη συνδρομή του μουσείου «Μιχάλη Τσαρτσίδη».

Σημαντική ήταν η συμβολή στη διοργάνωση της εκδήλωσης των Συνδέσμων Έφεδρων Αξιωματικών Νομών Σερρών, Τρικάλων και Καρδίτσας με τους προέδρους των δύο πρώτων Συνδέσμων κ.κ. Βασίλη Κατιρτζόγλου και Δημήτρη Παππά να ευχαριστούν την Περιφερειακή Αρχή για την διοργάνωση της εκδήλωσης και την συμμέτοχη τους σε αυτή. Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας τους απένειμε το Λεύκωμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν: ο Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, οι βουλευτές Κώστας Σκρέκας, και Κατερίνα Παπακώστα, οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και Π.Ε Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος, ο Στρατηγός εν αποστρατεία Ηλίας Λεοντάρης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς. oι Aντιδήμαρχοι Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, Σοφία Αλεστά και Ζωή Παπαναστασίου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σάκης Ξάφος, Άρης Κολιός, Θανάσης Τσιάρας και Ντίνος Μπάρδας, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων και συλλόγων.

Εκδήλωση στο χώρο του μνημείου πεσόντων

Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας για την 85η επέτειο της επικής μάχης στο Ύψωμα 731 συνεχίζονται την Κυριακή 8 Μαρτίου στο χώρο του μνημείου πεσόντων.

Στις 12μ. έχει προγραμματιστεί επιμνημόσυνη δέηση και χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Βουλής, της κυβέρνησης, της Περιφέρειας κι άλλων φορέων, απαγγελία ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικό Σχολείου και του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβίων, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.