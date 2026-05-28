Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων – 1.245 οι Τρικαλινοί υποψήφιοι

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Από το νομό Τρικάλων στην μάχη των εξετάσεων θα ριχθούν συνολικά 1.245 μαθητές και απόφοιτοι, γενικών και επαγγελματικών λυκείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων συνολικά 1.245 υποψήφιοι θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Από το σύνολο των υποψηφίων οι 933 προέρχονται από τα γενικά λύκεια, εκ των οποίων οι 781 τελειόφοιτοι και οι 152 απόφοιτοι. Επιπλέον 312 θα είναι οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων, εκ των οποίων οι 256 τελειόφοιτοι και οι 56 απόφοιτοι.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν το ερχόμενο Σάββατο 31 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται προς τα τέλη Ιουλίου, όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr