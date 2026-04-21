Ψηλά η Θεσσαλία στη φοροδιαφυγή – “Πρωταθλητές” στην παραβατικότητα τα συνεργεία αυτοκινήτων

Η φοροδιαφυγή καλά κρατεί με τα συνεργεία αυτοκινήτων να αναδεικνύονται σε «πρωταθλητές» της παραβατικότητας, παρά την ένταση των ελέγχων και την ενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το ψηφιακό πελατολόγιο.

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ (Μαρία Βουργάνα) το περασμένο έτος, οι φοροελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν 290.000 ελέγχους και έρευνες σε όλη τη χώρα καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα ύψους 3,1 δις. ευρώ. Ένας στους τρεις ελεγχόμενους εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει με το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται σε 29,7% από 27,1% το 2024.

Οι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με ποσοστό παραβατικότητας που φτάνει το 61%. Δηλαδή πάνω από 6 στις 10 επιχειρήσεις πιάστηκαν με φοροπαραβάσεις. Ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, οι υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας με 54% και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες με 50,3%.

Σε χαμηλότερα, αλλά εξίσου ανησυχητικά επίπεδα, κινούνται η φυτική και ζωική παραγωγή (40,8%), το χονδρικό εμπόριο (33,9%), η εστίαση (32,4%), τα καταλύματα (31,6%) και το λιανικό εμπόριο (29,3%). Η βιομηχανία τροφίμων καταγράφει παραβατικότητα 28,8%, ενώ οι λοιποί γενικοί τομείς περιορίζονται στο 19,1%.

Η γεωγραφία της φοροδιαφυγής

Η γεωγραφική κατανομή των ελέγχων δείχνει έντονη κινητικότητα εκτός έδρας, όπου πραγματοποιήθηκαν 25.798 από τους συνολικά 37.493 ελέγχους, με υψηλότερο ποσοστό παραβατικότητας (31,77%) σε σχέση με τους ελέγχους εντός έδρας (25,31%).

Σε επίπεδο φορολογικών περιφερειών, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο ελέγχων, ενώ Πάτρα και Πειραιάς εμφανίζουν τις υψηλότερες επιδόσεις στην παραβατικότητα, ιδίως στους εκτός αρμοδιότητας ελέγχους.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Δυτική Ελλάδα (39,9%), η Πελοπόννησος (39,6%) και η Θεσσαλία (38,2% – 2.976 έλεγχοι) συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων, την ώρα που η Δυτική Μακεδονία καταγράφει το χαμηλότερο (24,9%).

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στους κλάδους της εστίασης και του λιανικού εμπορίου, όπου πραγματοποιήθηκαν 22.020 και 11.149 έλεγχοι αντίστοιχα, με τα ποσοστά παραβατικότητας να διαμορφώνονται σε 32,4% και 29,3%.

Λουκέτα

Στο μέτωπο των κυρώσεων, πέραν των προστίμων, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ενώ επιβλήθηκαν ειδικές χρηματικές κυρώσεις σε 293 επιχειρήσεις. Τα περισσότερα «λουκέτα» μπήκαν σε επιχειρήσεις εστίασης (40,44%), ακολουθούμενες από τον αγροτικό τομέα (33,68%) και το λιανικό εμπόριο (9%).

Οι έλεγχοι εστίασαν σε στοχευμένους τομείς υψηλής επικινδυνότητας, όπως τα κυκλώματα εικονικών τιμολογίων, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι αδήλωτες διαδικτυακές συναλλαγές, καθώς και η χρήση παραποιημένου λογισμικού. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν επίσης τα πρατήρια καυσίμων, οι πλατφόρμες κρατήσεων, οι συναλλαγές με κάρτες, αλλά και δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Μαρίας Βουργάνα στα ΝΕΑ)