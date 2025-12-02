Χωρίς λαϊκή αγορά αύριο τα Τρίκαλα λόγω απεργίας των παραγωγών

Κλείνει την Τετάρτη η λαϊκή των Τρικάλων λόγω απεργίας των παραγωγών οι οποίοι συμπαραστέκονται στους αγρότες.

Η ανακοίνωση του σωματείου:

Tην Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου οι λαϊκές αγορές στα Τρίκαλα θα συμμετάσχουν στην μεγάλη πανελλαδική απεργία του κλάδου μας ενάντια στην φορολογική λαίλαπα που μας επιβάλλει η κυβέρνηση καθημερινά.

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το τεκμαρτό που ήρθε για μια χρονιά και πάει να γίνει μόνιμο κτλ. Είμαστε στο πεζοδρόμιο μέσα σε αντίξοες συνθήκες παντός καιρού πάνε να μας εξοντώσουν βάζοντας μας στο ίδιο καζάνι με τα πολυκαταστήματα.

Η λαϊκή αγορά διαχρονικά ήταν, είναι και θα είναι το καταφύγιο του λαϊκού ανθρώπου,του καταναλωτή που έρχεται να ψωνίσει φρέσκα προϊόντα σε καλύτερες τιμές.

Ζητάμε συγγνώμη στον κόσμο που μας στηρίζει που δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές την Τετάρτη και τους υποσχόμαστε πως ό,τι και να γίνει εμείς θα είμαστε οι μόνοι που θα βοηθάμε κάθε ελληνικό σπίτι να έχει φρέσκα και φτηνά προϊόντα κάθε μέρα.

Μέχρι τέλους!!!!!!