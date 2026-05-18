Χρύσα και Θώμη Πλακιά “παρούσες” στη γιορτή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ γιόρτασε χθες την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, αλλά οι οπαδοί της δείχνουν ότι σέβονται όσους δεν είναι πια μαζί μας. Δυο μέρες μετά τη συγκλονιστική δήλωση του Νίκου Πλακιά ότι «Θα πάμε όμως κάποτε και θα βάλουμε μια φωτογραφία τους εκεί στην σκεπαστή», ανέβηκε ένα πανό χθες την Allwyn Arena.

Ένα πανό με τη φωτογραφία της Θώμης και της Χρύσας ανέβηκε, ενώ οι οπαδοί της ΑΕΚ, όταν έφτασε το 57ο λεπτό στον αγώνα, φώναξαν στο γνωστό σύνθημα για τα Τέμπη: «δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία».

