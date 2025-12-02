Χριστουγεννιάτικο ωράριο στην αγορά των Τρικάλων

Από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το Χριστουγεννιάτικο ωράριο στην εμπορική αγορά των Τρικάλων.

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και τις 3 Κυριακές του μήνα (14, 21 και 28 Δεκεμβρίου).

Αναλυτικά:

13/12/2025 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 14:30

14/12/2025 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 – 15:00

15/12/2025 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

16/12/2025 ΤΡΙΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

17/12/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

18/12/2025 ΠΕΜΠΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

19/12/2025 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

20/12/2025 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 17:00

21/12/2025 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 – 17:00

22/12/2025 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

23/12/2025 ΤΡΙΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

24/12/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 – 17:00

25/12/2025 ΠΕΜΠΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

26/12/2025 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΙΑ

27/12/2025 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 17:00

28/12/2025 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 – 17:00

29/12/2025 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

30/12/2025 ΤΡΙΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

31/12/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 – 17:00

01/01/2026 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

02/01/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

03/01/2026 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 14:30

“Όλοι εμείς, οι άνθρωποι της αγοράς, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τοπικούς καταναλωτές και επισκέπτες, συμμετέχοντας στην μεγάλη γιορτή της πόλης μας.

Με χαρά, αισιοδοξία και στο πνεύμα των ημερών οι τοπικές επιχειρήσεις προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικές τιμές”, αναφέρει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων.