Χριστουγεννιάτικη προσφορά φαγητού από το Κοινωνικό Εστιατόριο

Αυτές τις ημέρες της ζεστασιάς, της χαράς και της αγάπης, ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει έμπρακτα να βρίσκεται δίπλα σε όσους/ες έχουν ανάγκη. Το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων διένειμε φαγητό σε 220 δικαιούχους για 4 ημέρες (συνολικά 880 μερίδες).

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς παραβρέθηκε στον χώρο των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικκαίων, ενημερωνόμενος για την πορεία της διανομής και για την προεργασία που έχει γίνει.

Ευχήθηκε στους/στις εργαζόμενους/ες του Κοινωνικού Εστιατορίου και σε ωφελούμενες/ες «Καλά Χριστούγεννα, με πρώτιστο αγαθό την υγεία».

Από το γραφείο Τύπου