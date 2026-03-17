Χρηματοδότηση 718.000 ευρώ για πυροπροστασία στους τέσσερις δήμους του νομού Τρικάλων

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι για το 2026 θα διατεθούν συνολικά 50 εκατ. ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας σε όλη τη χώρα, αυξημένα κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι, ή αλλιώς 25% περισσότερο από το 2024.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, η κατανομή των πόρων γίνεται ως εξής:

Δήμοι: 47.500.000 ευρώ

47.500.000 ευρώ Σύνδεσμοι Δήμων: 2.500.000 ευρώ

Στο Νομό Τρικάλων, η χρηματοδότηση θα φτάσει συνολικά τα 718.000 ευρώ, κατανεμημένα στους τέσσερις Δήμους:

Δήμος Μετεώρων: 384.000 ευρώ

Δήμος Πύλης: 137.000 ευρώ

Δήμος Τρικκαίων: 137.000 ευρώ

Δήμος Φαρκαδόνας: 60.000 ευρώ

Οι πόροι αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, όπως η πρόληψη και η προστασία των δασών και των κατοικημένων περιοχών, η συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για μέτρα ασφαλείας.

Οι Δήμοι των Τρικάλων έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση των κονδυλίων, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των κοινοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές.