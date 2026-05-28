Χρήματα Λατινοαμερικάνου ναρκοβαρώνου ενδέχεται να έφτασαν μέχρι τον …ΑΟ Τρίκαλα

Ο διαβόητος Ουρουγουανός ναρκοβαρώνος Μαρσέτ, που θεωρούνταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στη Λατινική Αμερική, συνελήφθη τον Μάρτιο στη Βολιβία και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πράκτορες της DEA. Ο 34χρονος εντοπίστηκε σε πολυτελή περιοχή της Σάντα Κρουζ, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες αστυνομικοί.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε άμεσα στο αεροδρόμιο και επιβιβάστηκε σε αμερικανικό αεροσκάφος, ύστερα από σχετική εντολή των αμερικανικών δικαστικών αρχών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου η Βολιβία και ακόμη 16 χώρες εντάχθηκαν στη στρατιωτική πρωτοβουλία «Shield of the Americas», που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών. Ο νέος πρόεδρος της Βολιβίας, Ροντρίγκο Πας, εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του για τη διεθνή συνεργασία, σηματοδοτώντας μια πιο στενή σχέση της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης.

Ο Μαρσέτ φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης προς την Ευρώπη, με τις αμερικανικές αρχές να τον κατηγορούν για διακίνηση άνω των 16 τόνων ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ είχαν μάλιστα προκηρύξει αμοιβή δύο εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ο Ουρουγουανός χρησιμοποιούσε το ποδόσφαιρο ως μέσο ξεπλύματος χρήματος. Επένδυε σε ομάδες στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, ενώ φέρεται να συμμετείχε ακόμη και αγωνιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 10.

Οι έρευνες της επιχείρησης «A Ultranza», στις οποίες συμμετείχαν αρχές της Παραγουάης και αμερικανικές υπηρεσίες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Αρχικά ο Μαρσέτ συνδέθηκε με την παραγουανή Rubio Ñu, στην οποία εμφανιζόταν ως οικονομικός υποστηρικτής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επιχειρήθηκε επέκταση του σχεδίου στην Ευρώπη μέσω του ΑΟ Τρίκαλα. Οι αρχές θεωρούν ότι ο ελληνικός σύλλογος αποτέλεσε πιθανό στόχο για τη δημιουργία επιχειρηματικής βάσης και τη διακίνηση χρημάτων μέσω μεταγραφών και ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων.

Η Washington Post είχε αποκαλύψει ότι το 2021 έφτασαν στα Τρίκαλα ποδοσφαιριστές, προπονητές και συνεργάτες από την Παραγουάη, οι οποίοι συνδέονταν με το περιβάλλον του Μαρσέτ. Ο ίδιος φέρεται να σχεδίαζε ταξίδι στην Ελλάδα, όμως συνελήφθη στο Ντουμπάι επειδή χρησιμοποιούσε πλαστό παραγουανό διαβατήριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι προσφέρονταν μεγάλα χρηματικά ποσά σε παίκτες προκειμένου να μετακινηθούν στον ελληνικό σύλλογο. Ωστόσο, μετά τη σύλληψη του Μαρσέτ στο Ντουμπάι, το εγχείρημα φαίνεται πως κατέρρευσε γρήγορα, με τα πρόσωπα που σχετίζονταν με την υπόθεση να αποχωρούν από τα Τρίκαλα στα τέλη του 2021.

Παρά τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δικαστική απόφαση στην Ελλάδα που να αποδεικνύει συμμετοχή του ΑΟ Τρίκαλα σε εγκληματική οργάνωση, ούτε έχει προκύψει επίσημα ότι ο Μαρσέτ είχε νομικά στην κατοχή του την ομάδα. Οι περισσότερες αναφορές αφορούν κυρίως συνεργάτες του και ύποπτες κινήσεις γύρω από μεταγραφικές δραστηριότητες, με τις αρχές να θεωρούν ότι το σχέδιο σταμάτησε πριν αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα.

