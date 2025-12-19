Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου: Ανοίγει με εναέριο αναβατήρα για βόλτα

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου ανακοίνωσε την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του.

Η νέα διεύθυνση του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της χειμερινής σεζόν 2025-2026, αύριο Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Οι λάτρεις των χειμερινών σπορ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλήρως οργανωμένες πίστες για σκι και snowboard, καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις ιδανικές για μικρούς και μεγάλους.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση “μέχρι την έλευση των πρώτων χιονοπτώσεων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον εναέριο αναβατήρα για βόλτα, να κάνουν διάφορες δραστηριότητες όπως περιηγήσεις σε μονοπάτια στο δάσος Περτουλίου με άλογα, διαδρομές με γουρούνες (atv) και τοξοβολία, απολαμβάνοντας τη θέα και τη βόλτα στο βουνό, ενώ παράλληλα θα βρίσκονται σε λειτουργία τα δύο Chalet στη βάση και στην κορυφή του Χιονοδρομικού Κέντρου, τα οποία θα προσφέρουν ζεστή φιλοξενία, ροφήματα και ελαφριά γεύματα, δημιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου δεσμεύεται για ασφαλή και ποιοτική εμπειρία, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σας προσκαλούμε να γιορτάσετε μαζί μας την έναρξη της χειμερινής περιόδου και να ζήσετε αξέχαστες στιγμές στο μαγευτικό τοπίο του Περτουλίου”.



