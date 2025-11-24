Χιλιάδες χαμόγελα στο πρώτο τριήμερο του Μύλου των Ξωτικών

Με χιλιάδες φίλους και φίλες να τον επισκέπτονται, ο 14ος Μύλος των Ξωτικών άνοιξε τις πύλες του! Από το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025 και όλο το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες επισκέπτες βίωσαν από κοντά τις νέες περιπέτειες του Πίτερ Παν στον Μύλο των Ξωτικών, με τον Αη Βασίλη, την Τίνκερμπελ, τον Κάπτεν Χουκ, τα ξωτικά και τα παιδιά από τη Χώρα του Ποτέ!

Με άπειρα χαμόγελα, όμορφη χριστουγεννιάτικη διάθεση και πολλές ζεστές στιγμές, η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων υποδέχεται μικρά και μεγάλα παιδιά με δωρεάν είσοδο και άπειρες δράσεις και εκδηλώσεις.

Ωρες λειτουργίας 10:00 – 22:00

Διάρκεια: μέχρι 6 Ιανουαρίου 2026