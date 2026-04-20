Χιλιάδες τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το Πάσχα – 4.125 παραβάσεις στη Θεσσαλία

Τροχονομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλία, κατά την περίοδο εορτασμού του Πάσχα, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρχε αστυνομική παρουσία σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι.

Ειδικότερα, από 3 έως και 19 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 17.750 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 4.125 παραβάσεις, εκ των οποίων:

– 902 για παραβάσεις ταχύτητα,

– 33 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη),

– 7 για παραβίαση προτεραιότητας,

– 94 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

– 3 για αντικανονικούς ελιγμούς,

– 35 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

– 19 για αντικανονικό προσπέρασμα,

– 49 για χρήση κινητού τηλεφώνου,

– 5 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,

– 89 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

– 3 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

– 193 για μη χρήση κράνους,

– 48 για παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.,

– 10 για φθαρμένα ελαστικά,

– 70 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και

– 2.565 για λοιπές παραβάσεις.

Επισημαίνεται ότι τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν.