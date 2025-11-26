Τοπικά

Χειρουργικό μικροσκόπιο, κλίνες αιμοκάθαρσης και φορητός υπερηχοτομογράφος για το νοσοκομείο

Προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού, με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες του, αναμένεται να λάβει προσεχώς το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, μέσω του ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, διευκολύνοντας την καθημερινότητα ασθενών και προσωπικού.

Ο εξοπλισμός αφορά συγκεκριμένα:
1) Προμήθεια φορητού υπερχοτομογράφου προϋπολογισμού 25.000 € για την διευκόλυνση των χειρουργείων.
2) Προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου για οφθαλμολογικής χρήση προϋπολογισμούς 115.000 €, για τις ανάγκες των χειρουργικών επεμβάσεων και
3) Προμήθεια έξι (6) νέων κλινών αιμοκάθαρσης προϋπολογισμού 63.000 €, που είναι απαραίτητοι για την απρόσκοπτη και έγκαιρη θεραπεία των αιμοκαθαιρομένων ασθενών.
Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 203.000 ευρώ και θα καλυφθεί από το πρόγραμμα.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr