Χειροποίητες δημιουργίες στον Ληθαίο από τα παιδιά ενός ΚΔΑΠ

Μία ξεχωριστή εικαστική παρέμβαση κοσμεί τις τελευταίες ημέρες τον δημόσιο χώρο των Τρικάλων: δέντρα «ντύθηκαν» με πολύχρωμα χειροποίητα πλεκτά, δημιουργημένα από τα ίδια τα παιδιά, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε ένα ζωντανό, φωτεινό και παραμυθένιο σκηνικό.

Τα πλεκτά έργα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο δημιουργικής δράσης με τη συμμετοχή παιδιών, τα οποία με ενθουσιασμό, φαντασία και συνεργασία έπλεξαν κομμάτια γεμάτα χρώμα και συναίσθημα. Στη συνέχεια, τα έργα τοποθετήθηκαν στους κορμούς των δέντρων, προσφέροντας μία εικόνα χαράς και ζεστασιάς σε όσους περνούν από το σημείο.

Τη δράση αυτή επιμελήθηκε η θεατροπαιδαγωγός του ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» κ. Μαρία Μπλούτσου, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την τεχνική των κ. Φιλιώ Καραγεώργου και κ. Ειρήνη Στεργίου, οι οποίες συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την τέχνη με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχοι της δράσης ήταν:

η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη δημιουργική διαδικασία,

η επαφή τους με το χειροποίητο και την τέχνη,

η ενίσχυση της συνεργασίας, της έκφρασης και της σχέσης με τον δημόσιο χώρο.

Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της παιδικής δημιουργικότητας και το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει εργαλείο συμμετοχής, χαράς και αισθητικής αναβάθμισης της πόλης. Η εικόνα των πολύχρωμων πλεκτών πάνω στα δέντρα στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα: ότι ο δημόσιος χώρος μπορεί να γεμίσει ζωντάνια, φροντίδα και φαντασία όταν τα παιδιά έχουν ρόλο πρωταγωνιστή.