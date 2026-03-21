Χειροπέδες σε τρία άτομα στην Πύλη – Έψαχναν για θησαυρό

Σε τρεις συλλήψεις ατόμων, στην περιοχή της Πύλης, προχώρησε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Αστυνομία, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο ανιχνευτές μετάλλων.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθησαν, σήμερα (21-3-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Πύλης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ενός, κατελήφθησαν να κατέχουν παράνομα, από κοινού, δύο ανιχνευτές μετάλλων.

Οι ανιχνευτές μετάλλων κατασχέθηκαν”.