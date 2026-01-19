Χειμωνιάτικο σκηνικό στα Τρίκαλα – Επιδείνωση με έντονα φαινόμενα από την Τρίτη

Χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια σε μεγάλο μέρος της χώρας και κυρίως στα ορεινά επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα Δευτέρα (19/1).

Το τσουχτερό κρύο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από από την Τρίτη καθώς θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες, ενώ πιθανές είναι οι πυκνές χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο “από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας”.

(*) Στο νομό Τρικάλων σε αρκετές ορεινές περιοχές το τοπίο είναι λευκό μετά τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

(*) Ta φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι από το Περτούλι και την Ελάτη.

(κάμερα: meteolive.gr )