Χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στην άνοιξη στα ορεινά των Τρικάλων – Χαμηλές θερμοκρασίες

Mπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε στην καρδιά της Άνοιξης ωστόσο οι καιρικές συνθήκες στο νομό Τρικάλων θυμίζουν…χειμώνα.

Με την έλευση του Μαϊου τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού είναι οι βροχές, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά τμήματα του νομού.

Σήμερα από νωρίς το πρωί στα ορεινά η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά ενώ αραιές χιονοπτώσεις καταγράφονται στην περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου και σε μεγαλύτερα υψόμετρα

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το meteolive.gr στο Χιονοδρομικό Περτουλίου και στο καταφύγιο του Κόζιακα.

T.Π. trikalaenimerosi.gr