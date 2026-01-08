Χειμερινές εκπτώσεις στα Τρίκαλα από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων αναφέρεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα λήξουν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2026.

“Για μία ακόμα φορά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες και τους επισκέπτες της πόλης για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τους στην αγορά των Τρικάλων, σε ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες για την επιβίωση της.

Τους προτρέπουμε να συνεχίσουν να επισκέπτονται τις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, επωφελούμενοι της ευκαιρίας των μεγάλων εκπτώσεων που αναμένονται από την πρώτη ημέρα της έναρξής τους”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.