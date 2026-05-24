Χατζηδάκης από Μεσοχώρα: Η κυβέρνηση έχει προκρίνει τη μερική εκτροπή του Αχελώου για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Θεσσαλικού Κάμπου»

Στα έργα της εκτροπής του Αχελώου περιόδευσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, με σταθμούς τη Μεσοχώρα, τη Γλύστρα και τη Συκιά.

Σε μήνυμά του μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

“Στην Πίνδο και στα Τζουμέρκα. Όχι για ορειβασία και περιήγηση, για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Θεσσαλικού Κάμπου, που ο Πρωθυπουργός μου έχει αναθέσει να συντονίσω προσωπικά.

Η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Εδώ, πάνω στα βουνά, υπάρχουν, εδώ και δεκαετίες, παρατημένα έργα και φράγματα: Μεσοχώρα, Συκιά, Γλύστρα. Η ΔΕΗ έχει και πρέπει να έχει κομβικό ρόλο σε αυτό. Αλλά φυσικά, το θέμα είναι ευρύτερο, με άλλα φράγματα που κατασκευάζονται ή πρέπει να κατασκευαστούν.

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε με ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.”





